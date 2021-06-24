В ОСК назвали сроки передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» флоту

Ремонт с модернизацией российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» завершится в 2023 году, тогда же его передадут Военно-морскому флоту России. Об этом в кулуарах Международного военно-морского салона 23 июня сообщил вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Владимир Королев.

«Будут заменены полностью авионика, летная палуба с трамплином, энергетическое оборудование, силовая установка», — рассказал он ТАСС о ремонте корабля.

По словам Королева, авианосец получит новую систему управления взлетом и посадкой самолетов отечественной разработки.

«Состав палубной авиации останется прежний, ударного вооружения на крейсере не будет, его оснастят зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», — отметил Королев.

В июне-июле 2023 года корабль выйдет в море на испытания.

Крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» находится на ремонте и модернизации после пожара, который случился на корабле в декабре 2019 года. Тогда погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Летом 2020 года гендиректор ОСК Алексей Рахманов отметил, что на авианосце развернуты интенсивные работы. Его передача ВМФ России запланирована на 2022 год.