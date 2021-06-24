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Интерфакс-АВН

Российский адмирал считает, что британский эсминец спровоцировал военных РФ на предупредительный огонь

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Владимир Комоедов. Источник: expert.ru.

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Британский эсминец Defender ("Дефендер") спровоцировал российских военных и пограничников на предупредительный огонь, войдя в территориальное море РФ в районе мыса Фиолент (Крым), заявил "Интерфаксу" бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

"Вопрос к британским морякам - зачем вы устраиваете провокацию?" - сказал Комоедов.

"Британцы вошли в наши территориальные воды. Фиолент - это Крым. Британцы не имели права так действовать", - сказал Комоедов.

"Сперва британцев, согласно практике, предупредили несколько раз по международному каналу, что они нарушают территориальные воды России, идут не тем курсом. Их просили изменить курс, они не стали. У наших пограничников и военных было полное право открыть предупредительный огонь", - сообщил адмирал.

"Вообще, так не делается - я про британцев. На море мы должны уважать друг друга", - сказал Комоедов.

Российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - подчеркнули в Минобороны РФ.

"В 11.52 23 июня с.г. эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Чёрного моря, пересёк государственную границу Российской Федерации и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра", - заявили в Минобороны РФ.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили военные.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании "Дефендер", - говорится в сообщении Минобороны.

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море, сообщили в военном ведомстве России.

14 июня Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

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