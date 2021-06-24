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Министр обороны России провел встречу с начальником штаба Национальной народной армии Алжира

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

ЦАМТО, 23 июня. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе IX Московской конференции по международной безопасности провел встречу с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой.

Генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия настроена на активное взаимодействие с Алжиром по вопросам укрепления безопасности и стабильности на Африканском континенте.

"С удовольствием и удовлетворением отмечаем, что Алжир как стратегический партнер России на Африканском континенте разделяет наши взгляды на проблемы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Важно вместе противостоять этим угрозам, ставшим очередным удобным инструментом в руках западных держав", – сказал Сергей Шойгу. По его словам, Россия, как и раньше, стремится создать эффективную систему международной безопасности, основанную на принципах равноправия и взаимоуважения.

"Мы высоко ценим достигнутый уровень российско-алжирских отношений в военной и военно-технической областях. Настроены на продолжение активного взаимодействия с Алжиром в вопросах укрепления безопасности и стабильности в Африке", – заявил Сергей Шойгу. Он отметил, что сегодняшняя встреча предоставляет прекрасную возможность обсудить ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Министр обороны России поблагодарил алжирского военачальника за участие в IX Московской конференции по международной безопасности. "Минобороны России уже длительное время проводит данный международный форум, демонстрируя зарубежным коллегам свою открытость к диалогу и сотрудничеству", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Алжир
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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