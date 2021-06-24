Компания XTEK и Milrem Robotics намерены разработать броню для ДУМ THeMIS

ЦАМТО, 23 июня. Австралийская компания XTEK и эстонская Milrem Robotics намерены сотрудничать с целью разработки легкой брони для наземной дистанционно управляемой машины THeMIS в соответствии с меморандумом о взаимопонимании (MOU), подписанным на выставке Land Forces 21 в Брисбене.

Как сообщает Janes Defence Weekly, новый документ является развитием подписанного в декабре 2020 года меморандума о взаимопонимании, согласно которому XTEK был предоставлен статус эксклюзивного дистрибьютора ДУМ компании Milrem Robotics в Австралии и Новой Зеландии.

Гусеничная ДУМ THeMIS на текущий момент поставлена заказчикам из девяти стран мира, семь из которых, включая Францию, Норвегию, Великобританию и США, являются членами НАТО.

В последнем меморандуме о взаимопонимании указано, что компании будут сотрудничать при разработке решений по созданию баллистической брони из композитных материалов, используя возможности проектирования и потенциальные производственные мощности, предлагаемые австралийской XTEK. По заявлению управляющего директора XTEK Филиппе Одуарда (Philippe Odouard), уровень защиты будет определен после обсуждения с заказчиками.

Еще один меморандум о взаимопонимании был подписан XTEK с австралийским разработчиком искусственного интеллекта Athena AI. Он предусматривает интеграцию алгоритма обнаружения и распознавания целей разработки компании Athena в программный модуль системы тактического целеуказания AirWolf разработки XTEK.

Результаты интеграции должны быть апробированы на ДУМ THeMIS, приобретенной XTEK и оснащенной дистанционно управляемым модулем вооружения R400 компании EOS, вооруженным 30-мм пушкой и ПТУР "Джавелин".

Как отметил Ф.Одуард, ДУМ THeMIS в данной конфигурации могут обеспечивать сопоставимые с управляемой человеком техникой боевые возможности при существенно меньшей стоимости.