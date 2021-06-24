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ЦАМТО

Во Вьетнаме валидирован сертификат типа вертолета Ми-171А2

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Летные испытания второго опытного образца вертолета Ми-171А2. Архивное фото.
Летные испытания второго опытного образца вертолета Ми-171А2. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

ЦАМТО, 23 июня. Служба гражданской авиации Социалистической Республики Вьетнам (CAAV) валидировала Сертификат типа вертолета Ми-171А2.

Данное событие открывает вьетнамский рынок для российских гражданских многоцелевых вертолетов Ми-171А2.

Выдача валидированного сертификата типа является результатом планомерной работы по выстраиванию международного сотрудничества в сфере сертификации авиационной техники с целым рядом государств в различных регионах мира. Данные мероприятия проводятся Росавиацией в поддержку приоритетного плана экспортных поставок перспективной отечественной авиационной техники, сформированного Минпромторгом России и предприятиями российского авиапрома.

Ранее, 13 марта 2020 года Росавиация и CAAV подписали Рабочее соглашение по вопросам летной годности, нацеленное на поддержку и упрощение валидации экспортируемой во Вьетнам российской авиационной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Росавиации.

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