Ростех представил на МВМС-2021 систему видеомониторинга с искусственным интеллектом для флота

ЦАМТО, 23 июня. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал интеллектуальную систему видеомониторинга для военных кораблей.

За счет применения элементов искусственного интеллекта новое решение в режиме реального времени автоматически определяет возникновение на объекте нештатных ситуаций. Новинка представлена в рамках Международного военно-морского салона, который проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.

Оборудование разработано входящим в "Росэлектронику" НИИ телевидения. Решение представляет собой камерную установку для внутриобъектового видеомониторинга с поворотным управляемым устройством. Аппаратура имеет встроенный инфракрасный датчик для замера температуры объектов, находящихся в зоне видимости камеры.

В случае инцидента на монитор оператора выводится видеоизображение, на котором зона возникновения аварийной ситуации обозначается рамкой соответствующего цвета (красным цветом – огонь, желтым – дым, синим – вода). На экране также отображается служебная информация о месте возникновения инцидента – номер помещения или сектора. Аппаратура интегрируется в систему безопасности на объекте с возможностью тонкой настройки на каждую аварийную ситуацию.

"Новая система видеонаблюдения отвечает самым высоким требованиям надежности и защищенности. Технические и эксплуатационные характеристики аппаратуры позволяют использовать ее в наземной, морской и авиационной технике военного и двойного назначения, а также на промышленных объектах. К концу 2021 года мы рассчитываем начать серийное производство оборудования", – заявил главный конструктор НИИ телевидения Александр Черногубов.

Для настройки и управления работой блока видеоаналитики в устройстве используется программное обеспечение собственной разработки, реализованное на программируемых логических интегральных схемах. В системе применяется новый принцип и алгоритм многоканальной обработки изображения для анализа каждого кадра видеопотока.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".