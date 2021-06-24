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Известия.ru

Военный атташе Великобритании вызван в Минобороны РФ из-за инцидента с эсминцем

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Министерство обороны РФ после инцидента с нарушением британским эсминцем границ России. Об этом 23 июня сообщили в Минобороны.

«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», — рассказали журналистам в ведомстве.

Ранее в среду сообщалось, что Черноморский флот ВМФ совместно с Пограничной службой ФСБ России 23 июня остановили нарушение государственной границы со стороны эсминца УРО «Дефендер» ВМС Великобритании.

Отмечается, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы страны, однако реакции от экипажа корабля не последовало. В связи с этим пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу.

Для пресечения действий британского корабля были использованы четыре осколочно-фугасные авиабомбы.

27 мая глава Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов рассказал о выдворении корабля ВМС Британии из территориальных вод России в районе Крыма в октябре 2020 года. Такое решение он объяснил тем, что на требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала.

В апреле британское издание The Times со ссылкой на источники в военном ведомстве рассказало о планах Великобритании направить в Черное море в мае два корабля ВМС страны. Как уточнил источник газеты, таким образом королевство продемонстрирует Украине свою поддержку на фоне напряженности на российско-украинской границе.

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