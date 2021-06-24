Флот и авиация выдворили британский эсминец, нарушивший российскую границу в Черном море

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Черноморский флот совместно с авиацией остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, сообщили в Министерстве обороны.

Как отметили в военном ведомстве, в 11:52 корабль на три километра вошел в территориальное море. Его предупредили о применении оружия, если он продолжит двигаться этим курсом, но экипаж не отреагировал.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ-250 по пути движения эсминца.

В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря Российской Федерации.

В военное ведомство после инцидента вызвали атташе при посольстве Великобритании.

Британский "Дефендер" и нидерландский "Эвертон" вошли в Черное море 14 июня. За день до этого в акватории также появился американский эсминец.

Как заявил на Московской конференции по международный безопасности начальник Генштаба Валерий Герасимов, корабли НАТО регулярно организуют провокации в Черном и Балтийском морях. Он подчеркнул, что это может стать причиной возникновения инцидентов и не способствует снижению напряженности в военной области.

Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.