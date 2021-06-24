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РИА Новости

Михаил Мишустин поручил ведомствам обеспечить избирательные права проходящих военную службу

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Военнослужащий голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке No51 в Петропавловске-Камчатском
Военнослужащий голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке No51 в Петропавловске-Камчатском.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Пирагис

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, Росгвардии и ФСИН принять меры по обеспечению избирательных прав россиян, проходящих службу, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва".

"Министерству внутренних дел РФ, Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерству обороны РФ, Федеральной службе безопасности РФ, Федеральной службе войск национальной гвардии РФ и Федеральной службе исполнения наказаний принять меры по обеспечению избирательных прав граждан, проходящих службу в соответствующих органах и воинских частях, а также граждан, проживающих на территории расположения воинских частей (по подчиненности)", - говорится в документе.

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