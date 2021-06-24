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Российская газета

NI: ВМФ России не зря делает ставку на беспилотники

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Источник изображения: rg.ru

Широкое использование беспилотных аппаратов: летающих, надводных и подводных, - важная часть модернизации ВМФ России. Дроны избавят корабли от некоторых средств разведки, предоставив взамен более совершенные и мощные инструменты контроля за ситуацией, и позволят флоту успешно противостоять новым угрозам - например, гиперзвуковому оружию.

Фоторепортаж

Российский военный флот планомерно преобразуется в более компактную и эффективную силу, пишет The National Interest. Новый подход к формированию единого информационного пространства предполагает интенсивное использование боевых беспилотных летательных и необитаемых подводных судов, рассказал директор Крыловского центра Олег Савченко. Подводные беспилотники, по его словам, смогут работать в рое - как и их воздушные собратья.

Один из свежих беспилотных проектов, разрабатываемых в России, - воздушная система "Гром", способная управлять роем из 10 небольших дронов "Молния". Последние могут использоваться как для разведки, так и в качестве камикадзе. Дроны "Молния" постоянно взаимодействуют друг с другом и с аппаратом-носителем, рассказали в компании-разработчике "Кронштадт".

Малозаметный ударный беспилотник "Охотник" может взаимодействовать с десантно-штурмовыми кораблями проекта 23900 "Иван Рогов". Однако самым интересным и ожидаемым российским дроном для ВМФ является "Посейдон". Гигантская автономная торпеда с ядерным двигателем и термоядерной боеголовкой неуловима для существующих противолодочных средств, способна обрушивать радиоактивные цунами на побережье и уничтожать авианосные группировки.

Подлодки специального назначения типа "Белгород" будут нести по шесть "Посейдонов" каждая.


Антон Валагин

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Страны
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Продукция
P-8 Poseidon
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