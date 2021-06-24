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Российская газета

Эсминец Британии нарушил границу России: применялось бомбометание

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Источник изображения: wikimedia.org

Военнослужащие Черноморского флота России совместно с сотрудниками погранслужбы ФСБ предотвратили нарушение государственной границы РФ эсминцем ВМС Великобритании. Для этого пришлось применить предупредительное бомбометание. Инцидент произошел в среду в районе мыса Фиолент, что неподалеку от Севастополя. Отмечается, что британский эсминец пересек госграницу РФ и вошел в территориальное море на 3 км.

"23 июня в 11:52 эсминец Defender военно-морских сил Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек госграницу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км", - сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что экипаж эсминца был предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ, но проигнорировал его. "В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. После чего в 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание четырьмя осколочно-фугасными авиационными бомбами калибра 250 кг по курсу движения эсминца", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что моряки совместно с пограничниками остановили нарушение - в 12:23 эсминец покинул границы территориального моря Российской Федерации.

Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ 14 июня сообщил, что российские моряки начали отслеживать действия эсминца Defender ВМС Великобритании и фрегата Everton ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

Накануне сообщалось, что представители Вооруженных сил Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender в Одессе, в ходе которой отработали абордажные действия. "Абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов", - сообщили в среду в Минобороны Украины.

Сообщалось, что эсминец Defender прибыл в Одессу в минувшую пятницу. Он стал уже вторым кораблем ВМС Великобритании, который зашел в этот город в течение последних нескольких недель, после патрульного корабля береговой охраны Trent.

Военный атташе Великобритании вызван в Минобороны РФ в связи с инцидентом с эсминцем в Черном море.


Иван Петров

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