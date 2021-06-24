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Российская газета

Черноморский флот открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу

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Су-24М
Су-24М.
Источник изображения: Виталий Тимкив/ РИА Новости

В Крыму ️Черноморский флот и пограничное управление ФСБ России пресекли нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. Об этом сообщил пресс-центр Минобороны.

По версии Минобороны, британский корабль пересек государственную границу России, не реагируя на предупреждения о применении оружия. После этого российский истребитель Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца Defender.

- Сперва британский корабль никак не отреагировал на предупреждение о возможном использовании оружия за нарушение госграницы, - сообщил "РГ" источник на Черноморском флоте. - После этого пограничный сторожевой корабль ЧФ дважды выполнил предупредительную стрельбу. А после этого самолет Су-24М ЧФ произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Всего были сброшены четыре бомбы ОФАБ-250. После этого Defender ушел из территориального моря России.

По данным сервиса Marine Traffic, сегодня эсминец с управляемым ракетным оружием Defender подошел к крымскому побережью в районе Фороса. Силы Черноморского флота, погранслужбы, авиация и береговые комплексы ПВО взяли натовский корабль на прицел.


Илья Изотов (Симферополь)

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Проекты
ЧФ
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