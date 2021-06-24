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Российская газета

Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle

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Беспилотный летательный аппарат американского производства Scan Eagle уничтожен сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Дрон был задействован для выполнения разведывательных задач над провинцией Мариб.

Ряд источников предположили, что перехват осуществлен с помощью приспособленных для запуска с земли авиационных ракет типа Р-27, поставленных для истребителей МиГ-29 военно-воздушных сил Йемена еще до начала гражданской войны в этой стране.

Однако военный эксперт Юрий Лямин считает, что применили средство поражения, известное как зенитная ракета "358".

"Р-27 отличаются высокой подвижностью. В Сети были кадры, на которых они легко догоняют саудовские самолеты. В частности, истребитель F-15. А здесь мы снова видим большое X-образное крыло, относительно невысокую скорость полета и неконтактный подрыв, осуществляемый при помощи специальных датчиков, смонтированных в передней части", - пояснил Лямин после ознакомления с обнародованным хуситами видеоотчетом.

Ранее с помощью этого средства класса "воздух-воздух" уже были сбиты ударно-разведывательные БПЛА Wing Loong II и CH-4B китайского производства.

Что же касается Scan Eagle, то этот беспилотник является сравнительно небольшим летательным аппаратом. Он весит всего 18 кг и может нести 6 кг полезной нагрузки. Размах крыла - 3 метра. Дальность применения - 100 км. Максимальное время нахождения в воздухе - 20 часов.


Алексей Моисеев

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Страны
Йемен
Китай
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
Pterodactyl I
МиГ-29
СН-4
Проекты
БПЛА
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