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WarSpot

Внутри китайского вертолётоносца

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Источник изображения: warspot.ru

Китайцы показали, как выглядит изнутри их новый вертолётоносец. Вчера, 22 июня, Центральное телевидение Китая (CCTV13) опубликовало видео первого китайского десантного корабля Type 075 Hainan (31).

На видео показаны внутренние отсеки корабля, работа лифта и систем вооружения, а также воздушное крыло, катера на воздушной подушке и бронированная амфибийная техника.

Китайский «десантник» в деталях

По различным данным, длина кораблей проекта Type 075 составляет от 235 до 250 м, а водоизмещение достигает 36 000 т. По габаритам китайские десантные корабли схожи с американскими УДК типов Wasp и America и могут нести до 28 вертолётов каждый. Для собственной защиты корабли проекта Type 075 предположительно вооружены 30-мм артиллерийскими комплексами H/PJ-11 и зенитными ракетами HHQ-10.

Корабль Hainan (31) официально заступил на боевую службу в апреле текущего года. Кроме того, верфь Hudong-Zhonghua в Шанхае спустила на воду ещё два корабля проекта Type 075.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
HQ-10
J-11
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