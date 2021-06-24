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ЦАМТО

ВМС Колумбии заменят РЛС на фрегатах FS-1500

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Фрегат FS-1500 ВМС Колумбии Almirante Padilla. Источник: navyrecognition.com.

ЦАМТО, 23 июня. Командование ВМС Колумбии инициировало процесс приобретения новых навигационных РЛС для своих легких фрегатов FS-1500 класса "Альмиранте Падилла".

По информации Infodefensa.com, в качестве новой РЛС выбрана Furuno 3320NXT с антенной Furuno XN12CF, которая будет поставлена компанией Electronica Maritima ITEC S.A.S по стоимости около 448 тыс. долл.

Новые РЛС, которые заменят Furuno 2117, представляют собой твердотельную станцию мощностью 1 кВт, что позволяет значительно снизить радиолокационную сигнатуру и, следовательно, снизить вероятность обнаружения корабля системами радиотехнической разведки противника. Станция обеспечит возможность одновременно сопровождать до 100 различных целей.

Установка РЛС будет производиться на предприятии национальной корпорации Cotecmar (Corporacion de Ciencia y Tecnologia Para el Desarrollo de la Industria Naval y Maritima Colombiana) в соответствии с Планом строительства и оптимизации флота (Procyon), предусматривающего использование возможностей национальной промышленности, в частности Cotecmar, не только для строительства новых кораблей, но для их обслуживания и модернизации.

На вооружении ВМС Колумбии имеется четыре легких фрегата FS-1500, построенных на предприятии Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) в Киле.

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Страны
Колумбия
Компании
COTECMAR
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