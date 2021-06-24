Загоризонтную РЛС "Подсолнух-Э" представили на военно-морском салоне в Петербурге

Она контролирует надводную и воздушную обстановку и выдает информацию о ней командным пунктам береговой системы наблюдения и национальных сил береговой охраны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Загоризонтную радиолокационную станцию (ЗГ РЛС) "Подсолнух-Э" представили на Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в среду журналистам в пресс-службе НПК НИИДАР (входит в концерн "РТИ системы"), посетители салона могут ознакомиться с тактико-техническими характеристиками РЛС "Подсолнух-Э", принципами ее монтажа и работы.

"Военно-морской салон <...> специализированная площадка, где мы можем показать наш экспортный потенциал представителям иностранных государств с протяженной морской границей, а также частным зарубежным компаниям, работающим в прибрежных акваториях. Наша ЗГ РЛС "Подсолнух-Э" может применяться для отслеживания перемещения как зарегистрированного водного или воздушного транспорта, так и для пресечения браконьерства, контрабанды и иных несанкционированных вторжений на подконтрольную территорию", - приводит пресс-служба слова генерального директора НИИДАР Юрия Аношко.

РЛС "Подсолнух-Э" контролирует надводную и воздушную обстановку и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой охраны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств.

Десятый Международный военно-морской салон МВМС 2021 проводится с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.