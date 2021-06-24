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Объем соглашений США со странами АТР по линии программы межправительственных военных продаж

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В рамках своего выступления на Московской международной конференции по безопасности (MCIS-2021) на тему "Проблемы обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе" начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России адмирал Игорь Костюков представил статистику по "стоимостным объемам экспортных соглашений, заключенных в 2015-2020 гг. со странами отвественности ОК ВС США в Индо-Тихоокеанской зоне в рамках программы Пентагона "Торговля продукцией военного назначения с зарубежными странами"".

Адмирал Игорь Костюков на Московской международной конференции по безопасности (MCIS-2021) (с) bmpd

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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