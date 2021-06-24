Песков заявил, что Россия обеспокоена ростом напряженности в Афганистане

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России обеспокоены ростом напряженности в Афганистане.

"В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны - это повод для нашего пристального внимания и беспокойства. Наши пограничники в Таджикистане, это очень тоже близкое и партнерское нам государство. И действительно, возникновение нового очага напряженности и угрозы - это то, что беспокоит нас", - сказал он журналистам.

Во вторник на местном телеканале Ariana News сообщили, что боевики радикального движения "Талибан" захватили населенный пункт Шерхан в Афганистане, где расположен порт на границе страны с Таджикистаном, а находящиеся в порту пограничники уступили поселок пришедшим талибам без боевых действий. В данном населенном пункте находится также КПП, мост, соединяющий через реку Пяндж две страны.