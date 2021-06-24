РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ на применение против нее оружия массового поражения, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«В Основах (государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, - "ИФ") подтверждается положение Военной доктрины о том, что ядерная политика страны носит сугубо оборонительный характер. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», - сказал Герасимов на IX Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, условия применения ядерного оружия строго ограничены и регламентированы.