Танк Т-90МС прошел испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке

Как сообщили в "Уралвагонзаводе", танк показал себя с положительной стороны

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новейший боевой танк Т-90МС разработки концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") успешно выполнил испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ в ходе проведения Международной выставки вооружений и военной техники MILEX 2021, проходящей в Минске.

"Машина прошла успешные испытания в условиях высокогорья в Латинской Америке и в пустыне в одной из стран Ближнего Востока. В каждом случае проводились ходовые и огневые испытания машины", - проинформировали в пресс-службе концерна.

Как отметили в УВЗ, в ходе испытаний Т-90МС показал себя с положительной стороны. "Танк зарекомендовал себя с самой положительной стороны как в условиях высокогорья, так и в условиях высоких температур в пустыне", - сообщили в концерне.

Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке RAE-2011. По сравнению с базовой моделью (Т-90С) Т-90МС получил более мощный двигатель, новый кондиционер, улучшенную электронику и усиленное бронирование.