Ростех разрабатывает двигатель для перспективного российского фрегата

В частности, на стадии реализации находится проект по разработке газотурбинного агрегата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха (ОДК) ведет разработку силовой установки для перспективного российского фрегата. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021) сообщил главный конструктор по морским газотурбинным двигателям Александр Понеделин.

"Ведутся работы и по созданию новейших силовых установок. В частности, на стадии реализации находится проект по разработке газотурбинного агрегата для перспективного фрегата", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в корпорации, в состав силовой установки войдут новейшие агрегаты разработки ОДК. "В качестве маршевого двигателя будет применен М70ФРУ, а форсажного - М90ФР, разработанные ОДК", - добавил Понеделин.

В настоящее время наиболее современные российские корабли класса "фрегат" - фрегаты проекта 22350 класса "Адмирал Горшков" - оснащаются силовыми установками на базе газотурбинных двигателей М90ФР.