Испытания боевого лазера на борту самолета сняли на видео

Министерство обороны Израиля опубликоывало видеоролик с демонстрацией возможностей боевой лазерной установки авиационного базирования. Испытания, как сообщает ведомство, прошли успешно, и дрон был сбит.

В качестве платформы для тестирования лазера был выбран легкий одномоторный самолет Cessna 208B Grand Caravan. Моноплан имеет крейсерскую скорость до 340 километров в час и может нести до 1315 килограммов полезного груза.

На кадрах демонстрируется беспилотник самолетного типа, запускаемый с катапульты. Полет проходит над водной поверхностью и через дисплей монитора показано наведение лазера на летящий дрон. Лазерный луч разрушает летящий аппарат в районе соединения крыла и фюзеляжа.

О других подробностях эксперимента, в том числе о расстоянии до цели, не сообщается. В целях секретности кадры с некоторыми элементами самолета и пункта наведения оказались специально размыты.

В аннотации лишь говорится, что лазерная система высокой мощности станет частью многоуровневой системы обороны Израиля.

Николай Грищенко