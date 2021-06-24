В Генштабе ВС России заявили о провокационной активности НАТО у границ РФ

Активность НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер. Об этом в среду, 23 июня, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, на фоне развала системы контроля над вооружениями НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к российским границам. «Приоритетом стали передовые формирования на территории новых членов альянса. Сначала это была миссия по охране воздушного пространства, сегодня силы передового базирования наряду с авиацией включая соединения сухопутных войск», — цитирует Герасимова телеканал «Звезда».

Так, на Балтике и в Черном море постоянно действуют корабли стран Североатлантического альянса, оснащенные высокоточными ракетами и оружием большой дальности.

Также Герасимов заявил, что США выходят из договоров, чтобы устранить любые ограничения в развитии своих вооружений.

Он отметил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в настоящее время остается единственным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в мире, ситуация вокруг самого соглашения после его продления в целом стабилизировалась, сообщает телеканал «360».