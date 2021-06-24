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ТАСС

В Тегеране опровергли заявления США о неудачном запуске иранского спутника

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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

В Иране добавили, что запуск еще не состоялся

ТАСС, 23 июня. Иран опровергает сообщения о неудачной попытке запуска своих спутников, сообщил в среду министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

"Сообщения о неудачном запуске спутников "Парс 1" и "Нахид" ("Венера") не соответствуют действительности, мы не подтверждаем это, - цитирует министра иранское информационное агентство "Клуб молодых журналистов". - Работы по созданию "Парс 1" и "Нахид" полностью завершены, аппараты готовы к запуску. Но сам запуск еще не состоялся, идет подготовка к нему".

В среду телеканал CNN со ссылкой на экспертов Института международных исследований Миддлбери в городе Монтерей (штат Калифорния) выступил с утверждениями о якобы состоявшейся в середине июня неудачной попытке Ирана осуществить запуск своего спутника на околоземную орбиту.

По данным телеканала, Министерство обороны США отслеживало подготовку Тегераном несостоявшегося в июне запуска спутника, но не располагает сведениями о причинах неудачи.

"Космическое командование США осведомлено о закончившемся неудачей запуске иранской ракеты 12 июня", - цитирует телеканал направленное ему заявление представителя Пентагона подполковника Урия Орланда. Предпринятые Ираном ранее попытки вывода спутника на околоземную орбиту, утверждает CNN, заканчивались взрывом на стартовой площадке или каким-либо сбоем на самом последнем этапе.

Вопреки этим утверждениям 22 апреля прошлого года Иран запустил свой первый военный спутник под названием "Нур" ("Свет").

В мае этого года агентство IRNA сообщило, что иранские специалисты работают над несколькими спутниками отечественного производства, пять из которых планируется запустить в ближайшее время.

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Страны
Иран
США
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