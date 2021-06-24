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Российская газета

Бортников: РФ будет совместно с США выявлять хакеров

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Источник изображения: rg.ru

Российские специалисты будут работать совместно с коллегами из США в сфере выявления хакеров-вымогателей - этому поспособствует соглашение, заключенное президентами двух стран. Об этом в среду в рамках IX Московской конференции по международной безопасности сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, в настоящее время проводятся действия "в рамках тех соглашений, которые были заключены между нашими президентами". "Так что, будем работать вместе и надеемся на взаимность", - сказал глава российской спецслужбы.

Бортников отметил, что укрепление связей международных террористических структур в хакерском пространстве представляет угрозу всему миру. "На сегодняшний день значительную угрозу представляет продолжающееся расширение и укрепление связей международных террористических структур в хакерском сообществе, их нацеленность на активизацию в киберпространстве. Не исключаем, что террористы могут осуществлять кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры", - отметил директор ФСБ России, подчеркнув, что в связи с этим особую опасность представляет сложность своевременного установления подлинного источника атаки, а значит возможность провоцирования острых межгосударственных конфликтов.

По словам Бортникова, решить эту проблему без привлечения всего мирового сообщества сейчас невозможно. "Считаем, что под эгидой ООН следует расширять переговорный процесс - с целью гармонизации международных правовых норм в сфере информационной безопасности. Мы готовы к диалогу со всеми партнерами, желающими формировать безопасное киберпространство", - добавил руководитель российской спецслужбы.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что лучше объединить усилия Москвы и Вашингтона в борьбе с киберпреступностью, чем ссориться и искать виновных.

В июле 2018 года ФСБ России создала Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Он предназначен для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.


Иван Петров

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