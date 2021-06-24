ВВС Туниса получат УТС T-6C "Тексан"

Прибывшие на британскую авиабазу Валли два первых полученных Королевскими ВВС Великобритании турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Beechcraft T-6C Texan II (британские военные номера ZM325 и ZM326, временная американская регистрация N2843B и N2770B), предназначенных для основного этапа подготовки летного состава ВВС и ВМС Великобритании в рамках новой системы летной подготовки UK Military Flying Training System (UKMFTS) на подрядной основе. 16.02.2018.

ЦАМТО, 23 июня. Компания Textron Aviation Defense приступает к выполнению контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" учебно-тренировочных самолетов T-6C "Тексан" для ВВС Туниса.

Министерство обороны США объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Textron Aviation Defense контракта стоимостью 12,5 млн. долл. на закупку комплектующих с длительными сроками изготовления для сборки восьми самолетов T-6C в 2022 году для ВВС Туниса.

Работы будут выполняться на предприятии в Уичито (шт.Канзас). Срок завершения работ по программе – октябрь 2022 года. При подписании соглашения подрядчику было перечислено 6,248 млн. долл., поступивших за счет средств по программе "Иностранные военные продажи".

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тунису в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 учебно-тренировочных самолетов T-6C "Тексан", запасных двигателей, запасных частей, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость соглашения может составить 234 млн. долл.

Предположительно, длительное время с момента получения разрешения до заключения контракта объясняется ограниченными финансовыми ресурсами в распоряжении МО Туниса.

Кроме того, в феврале 2020 года Госдепартамент США одобрил поставку Тунису 4 легких ударных самолетов AT-6C "Вольверин", вооружений, сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 325,8 млн. долл.

Как планируется, новые самолеты заменят L-39 "Альбатрос" и SF-260 Warrior, состоящие на вооружении ВВС Туниса с 1995 и 1974 гг., соответственно. Степень унификации T-6C и AT-6C составляет около 85%.

Тунис остро нуждается в укреплении сил безопасности для противодействия террористической угрозе. Закупка T-6C и, возможно, AT-6C является частью более широкого пакета авиационной техники, который США поставляют Тунису. Он также включает модернизацию истребителей "Тайгер-2", поставку вертолетов UH-60 "Блэк Хок" и БЛА "СканИгл".