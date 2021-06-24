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ТАСС

Испытания корабля ледового класса "Иван Папанин" начнутся в конце 2022 года

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Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 «Арктика» у причала кораблестроительного завода «Адмиралтейские верфи»
Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 «Арктика» у причала кораблестроительного завода «Адмиралтейские верфи».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Выход на заводские ходовые испытания планируется провести в третьем квартале 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. АО "Адмиралтейские верфи" приступят к швартовым испытаниям патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 в конце 2022 года. Об этом ТАСС сообщил в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021) генеральный директор предприятия Александр Бузаков.

"Швартовные испытания головного патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" запланированы на конец 2022 года. Выход на заводские ходовые испытания планируется провести в третьем квартале 2023 года", - сказал он.

Говоря про другой корабль этого класса, Бузаков сообщил, что "спуск на воду второго патрульного корабля "Николай Зубов" запланирован на третий квартал 2024 года".

По данным открытых источников, патрульные корабли ледового класса проекта 23550 "Арктика" ("Ермак") - серия российских многоцелевых патрульных кораблей 1-го ранга ледового класса для Арктики с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны, имеющих возможности ледокола, буксира и корабля сторожевого класса. Корабли этого проекта могут эксплуатироваться в любых зонах мореплавания от тропических до арктических, преодолевая лед наибольшей толщиной до 1,7 м.

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23550
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