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НАСА научит астронавтов стирать одежду в космосе

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Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

НАСА объединилось с крупным производителем стирального порошка, чтобы разработать методы стирки одежды в космосе. Об этом сообщает The Associated Press.

В настоящее время астронавты на Международной космической станции (МКС) носят белье и одежду до тех пор, пока вещи не придут в негодность из-за грязи и неприятного запаха, а затем выбрасывают. НАСА же намерено научить их ухаживать за одеждой. Совместно с крупным производителем порошка агентство рассчитывает найти метод чистки одежды в космосе, чтобы ее можно было использовать повторно в течение нескольких месяцев или даже лет, как на Земле.

Так, уже в конце этого года НАСА планирует отправить на МКС несколько наборов со средствами для стирки. С декабря 2021 года ученые будут наблюдать, как ферменты и другие ингредиенты реагируют на шесть месяцев невесомости. Затем, в мае 2022 года, астронавтам доставят средства для удаления пятен и салфетки.

В то же время копания-производитель разрабатывает комбинированную стирально-сушильную машину, которая могла бы работать на Луне или на Марсе, используя минимальное количество воды и моющего средства. Такая машина также может оказаться полезной в засушливых регионах Земли.

Ранее астронавты на МКС пожаловались на мигрень и вызвали споры между учеными по поводу причин ее возникновения. Американцы уверены, что мигрень вызвана повышенным содержанием углекислого газа (СО2) в атмосфере станции. Их российские коллеги с этим не согласны и уверены, что боль вызвана влиянием невесомости.


Ирма Каплан

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