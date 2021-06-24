Шойгу: Европейцы могут вновь стать заложниками противостояния между СССР и США

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в Европе требует принятия срочных решений по ее деэскалации. Об этом, выступая в среду на 9-й Московской конференции по международной безопасности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, ситуация в Европе требует принятия конкретных шагов по деэскалации, поскольку она взрывоопасная. "Ряд мер был предложен российской стороной - например, об отведении районов учений от линии соприкосновения, - рассказал глава российского военного ведомства. - Еще одно предложение содержится в заявлении России в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, которые представляют особую опасность для населения европейских стран, так как способны оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками". Размещение в Европе таких ракет, по словам Шойгу, вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США.

Кроме того, к усилению военного противостояния в Европе, по словам Сергея Шойгу, ведет наращивание военных расходов стран-членов НАТО. А именно такая тенденция, отметил он, прослеживается в последнее время.

Глава Минобороны России напомнил, что на состоявшемся в Брюсселе 14 июня саммите НАТО было решено трансформировать блок из регионального в глобальный военно-политический союз. Главной же задачей его определено сдерживание России и Китая "Принятые на этом саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов НАТО, а также о совершенствовании потенциала ядерного сдерживания на годы закрепляют военное противостояние в Европе", - резюмировал российский военачальник.

При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия - НАТО, по словам Сергея Шойгу, не снижает напряженность в двусторонних отношениях.

В то же время министр обороны России подтвердил готовность к развитию мер транспарентности "для восстановления доверия и снятия взаимных озабоченностей, в частности по ракетам 9М729, якобы размещенным в Калининградской области". Такая же ситуация, по его словам, и по универсальным пусковым установкам МК-41 на американских базах противоракетной обороны (ПРО) США, размещенных в Румынии и Польше. "Мы подтверждаем готовность к работе на этом направлении", - подчеркнул российский министр.

Также, по словам российского военачальника, есть необходимость в совершенствовании правовой базы по предотвращению инцидентов при действиях экипажей самолетов и кораблей.

Иван Петров