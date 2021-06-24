Российский Генштаб заявил, что британский эсминец нарушил конвенцию ООН рядом с Севастополем

Эсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вооружённый противокорабельными ракетами "Гарпун" эсминец "Дрэгон" Военно-морских сил Великобритании в октябре 2020 года нарушил право мирного прохода через территориальные воды РФ поблизости от Севастополя, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Эсминец УРО "Дрэгон" ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 километрах западнее Севастополя", - сказал Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, эпизод произошёл 13 октября прошлого года.

"Таким образом, создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области", - отметил Герасимов.

Согласно статье 19 конвенции ООН по морскому праву, проход корабля считается мирным, если он не нарушает мир, общественный порядок и безопасность прибрежного государства.

В частности, при осуществлении мирного прохода запрещена любая деятельность, связанная с угрозой или применением силы против прибрежного государства, с военными учениями, со сбором любой информации, включая гидрографическую и научную и т.д.