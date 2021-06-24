Выступление бригадного генерала КСИР Мохаммада Рабани на MCIS-2021

23 июня 2021 года в ходе девятой Московской международной конференции по безопасности (MCIS-2021) с докладом на тему подхода Ирана к глобальным и региональным изменениям выступил бригадный генерал Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) Мохаммад Рабани. Блог bmpd приводит текст его выступления.

Бригадный генерал КСИР Мохаммад Рабани на MCIS-2021 (с) bmpd

Во имя Всевышнего!

Господин Председатель, уважаемые присутствующие на конференции, дамы и господа! Я очень рад возможности оказаться в дружественной стране и выступить на Девятой Московской международной конференции по безопасности на тему подход Ирана к глобальным и региональным изменениям. Поэтому, считаю необходимым поблагодарить организаторов форума.

На протяжении нескольких последних десятилетий в мире произошли неожиданные события, каждое из которых имело за собой последствия. Из таких событий: победа Исламской революции в Иране, события в регионе Западной Азии и окончание холодной войны вывели мир из состояния биполярности. Соединенные Штаты Америки считали, что они достигнут неоспоримого глобального лидерства, однако в мире воцарилась система мультилатерализма.

Другим изменением стало появление региональных и международных сил, которые стали играть большую роль в новом мировом порядке.

И, наконец, произошли изменения, вызванные пробуждением народов в последние годы в Западной Азии и в Северной Африке, к сожалению, благодаря вмешательству Соединенных Штатов Америки и режима-оккупанта Палестины такие изменения имели непредвиденные последствия, такие как распространение такфиристского терроризма в регионе и мире, это привело к дестабилизации в регионе.

Уважаемые присутствующие!

Некоторые гегемонистские правительства, используя инструмент санкций и угроз, навязывание воли, поборы, оккупацию, гнет и несправедливость, стали причиной возникновения таких последствий, как расовая дискриминация, тирания, этнический и конфессиональный экстремизм и терроризм.

Такфиристская группировка ИГИЛ является одним из продуктов меркантильного восприятия и коммерциализации безопасности в последние годы указанными державами, и благодаря мобилизации и самоотверженности Вооруженных сил, правительства и народа Сирии и Ирака, благодаря беззаветной поддержке Исламской Республики Иран и Российской Федерации этот опасный подход потерпел поражение на региональном и международном уровнях.

Усилия Соединенных Штатов Америки по управлению этими событиями и сохранению ИГИЛ на поле битвы на два - три десятилетия не принесли результата, и было заявлено о завершении ИГИЛ. Однако факторы появления и возникновения экстремистского и террористического мышления все еще действуют, и многие факторы, будучи эффективными в подрыве безопасности и стабильности, и сейчас также создают препятствия на пути процесса установления безопасности и восстановления стран, пострадавших от кризиса.

Сейчас наступило то время, когда транснациональные силы, включая террористические силы Центрального Командования США (ЦЕНТКОМ), чьи руки испачканы кровью тысяч невинных людей, должны покинуть регион Западной Азии с тем, чтобы страны региона сами смогли обеспечить устойчивую безопасность.

Дамы и господа!

Итак, мы являемся свидетелями изменения геополитической мощи в международной системе и перемещения глобальной силы с западного полушария в восточное полушарие. Такое изменение и перемещение силы сталкивается с сопротивлением со стороны традиционных держав. Если понимание безопасности игроками не будет правильным пониманием, основанным на реализме и фактах, надежда на мир и безопасность в мире будет напрасной.

Господин Председатель!

Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, усилил ментальную метамарфозу в различных областях и создал угрозу идеям, господствующим в мышлении и понимании человечества. Мы должны обратить внимание на изменение ожиданий народа от жизни в этом мире, индивидуальная безопасность больше не может быть гарантом успеха для государств. Потому что в сегодняшних условиях коллективная безопасность и внимание к ней приобрела в общественном мнении большую важность, чем только индивидуальная безопасность. В кризисы пандемии больше невозможно управлять кризисом традиционным путем. Ядерная война была большим страхом в двадцатом веке, и наши оборонные организации были созданы для ответа таким угрозам; однако сегодня среди самых больших угроз на самом деле является простая клетка, и самые большие угрозы двадцать первого века не являются теми угрозами, от которых мы можем защититься с использованием современных вооружений.

Уважаемые присутствующие!

Трансформация в технологических сетях ввела нас в революцию изменений и превратила управление киберпространством в неоспоримую реальность. Это изменение создало новый жизненный опыт для человечества, когда действие в киберпространстве может превратиться во всеобъемлющую реакцию в реальном мире. На этом основании гегемония киберпространства и трансформация жизненных сфер превратила киберпространство в параллельную реальность человечества.

Эта угроза по причине анонимности и удивительного влияния создало такое явление, именуемое распространением силы, потому что оно привело к вхождению новых игроков, например организованных групп и лиц в глобальные уравнения сил. Таким образом, данное явление оказывает влияние на национальную безопасность стран с точки зрения понятия безопасности, государственной центричности, географического аспекта угрозы, обширности уязвимости, методов противодействия угрозам и количеству игроков на этой арене.

Дамы и господа!

Исламская Республика Иран выступает за наилучшие отношения со странами мира и в своей внешней политике отдает приоритет своим соседям. Иран выступает за стабильные отношения без напряженности со своими соседями. Среди них Россия имеет особое важное значение, и это важное дело проявляется в решении региональных кризисов.

Уважаемые присутствующие!

Сегодня с учетом стремительных изменений в мире и переплетении традиционных и новых указанных угроз необходимо, чтобы независимые страны посредством сотрудничества помогали региональной стабильности в мире. Исламская Республика Иран готова к сотрудничеству с другими странами с целью решения проблем, создания стабильности и безопасности в регионе и мире, в этой связи следующие предложения являются самыми важными:

1. Изменение в меркантильном понимании безопасности и ее коммерциализации

2. Создание доверия на основе единого режима безопасности в рамках взаимного уважения и конструктивного диалога

3. Укрепление инфраструктуры для создания и развития внутри региональных сетей безопасности

4. Поддержка тех, кто обеспечивает мир и устойчивую безопасность.

Благодарю Вас за внимание и терпение.