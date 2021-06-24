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ТАСС

Путин направил приветствие участникам X Международного военно-морского салона

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

По словам президента, заключенные на МВМС контракты послужат продвижению продукции России на мировые рынки

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что X Международный военно-морской салон (МВМС) пройдет успешно, а заключенные в его рамках соглашения помогут в продвижении отечественной продукции на глобальные рынки и реализации планов по развитию Военно-морского флота страны. Приветствие главы государства участникам, организаторам и гостям мероприятия опубликовано в среду на сайте Кремля.

"Программа форума и его масштабная экспозиция, демонстрирующая новейшие образцы вооружения и военно-морской техники, современные технологии и передовые достижения научной, инженерной мысли, неизменно привлекают заинтересованное внимание представителей органов власти, крупных компаний, экспертов и ученых, пользуются признанием зарубежных партнеров. И потому МВМС на протяжении многих лет является авторитетной площадкой для делового общения специалистов из разных стран по широкому спектру вопросов наращивания военно-технического сотрудничества и международной кооперации", - говорится в послании президента.

"Убежден, что нынешний салон пройдет успешно, а заключенные на его полях контракты и соглашения послужат запуску новых взаимовыгодных проектов, продвижению российской продукции военного назначения на глобальные рынки и, конечно, реализации наших больших планов по развитию Военно-морского флота России", - отмечает Путин.

Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Выставки
МВМС
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