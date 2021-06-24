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Россия подпишет ряд соглашений со странами Африки, заявил Сергей Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 23 июня. Россия на Московской конференции по международной безопасности подпишет ряд новых соглашений о военном и военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"До настоящего времени на вооружении многих африканских армий состоят образцы советской разработки. Они отличаются высокой эффективностью, надежностью и простотой в использовании. Эти качества в полной мере присущи и технике российского производства, которая также широко представлена на континенте", – сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

"Сегодня у нас есть соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве практически со всеми странами региона. "На полях" форума планируется подписать ряд аналогичных соглашений, что откроет возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и подготовки кадров, а также внедрения передовых методов проведения учений и тренировок", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.

При этом Россия не намерена кому-то противодействовать в сотрудничестве с государствами Африки и Латинской Америки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы не намерены кому-то противостоять и противодействовать в сотрудничестве с государствами региона (Африка – ред.). Со своей стороны будем продолжать наращивать взаимовыгодные контракты и контакты без навязывания своих политических и экономических условий, как зачастую действуют страны Запада", – сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

"Такой же линии Министерство обороны придерживается и при выстраивании отношений с партнёрами в Латинской Америке", – добавил С.Шойгу.

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