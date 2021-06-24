Aegis Ashore идёт на восток

Недалеко от российских границ вскоре начнёт работу новая американская противоракетная система. Вчера, 22 июня, пресс-служба Агентства по противоракетной обороне США (MDA) сообщила о начале установки систем вооружения на польском объекте Aegis Ashore.

«Агентство противоракетной обороны достигло важнейших этапов установки системы вооружения Aegis на своём объекте в Редзиково в Польше. В марте были завершены первичные комплексные функциональные испытания системы, затем в мае были развёрнуты четыре радиолокационные станции SPY-1D (V) и система управления огнём (FCS)», — сообщили в пресс-службе MDA.

Система Aegis Ashore в Румынии Источник изображения: defensenews.com

Система Aegis Ashore базируется близ поселка Редзиково в Поморском воеводстве. Она была заложена в 2016 году, а её ввод в эксплуатацию планировался на 2018 год. Из-за ряда проблем срок сдачи объекта неоднократно переносился.

В Минобороны США указывают, что система Aegis Ashore в Польше является частью европейской противоракетной обороны от угроз со стороны Ирана. Она включает в себя базирующиеся в Испании корабли с радиолокационной установкой Aegis, радар AN/TPY-2 в Турции, а также ещё один объект Aegis Ashore в Румынии.

Система Aegis Ashore объединяет в себе системы радиолокаторов, пусковые установки с ракетами-перехватчиками и систему управления, способную действовать совместно с корабельными установками Aegis и наземными мобильными системами ПВО (Patriot). Aegis Ashore способна отслеживать и сбивать межконтинентальные баллистические, а также крылатые ракеты.