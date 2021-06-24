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Посольство РФ предупредило о вероятности «инцидентов» в ходе Sea Breeze

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные учения Sea Breeze — 2021, которые пройдут на территории Украины и в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля, «поощряют милитаристские настроения в Киеве», Москва призывает США и их союзников отказаться от отработки военных действий в регионе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter посольства России в Вашингтоне.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе», — подчеркнули в диппредставительстве.

Оно предупредило, что эти маневры «повышают риски непреднамеренных инцидентов» и «поощряют милитаристские настроения в Киеве».

«Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море. Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без «навязывания» помощи извне», — отметили в диппредставительстве.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Военные учения
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