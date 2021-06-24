Посольство РФ предупредило о вероятности «инцидентов» в ходе Sea Breeze

Военные учения Sea Breeze — 2021, которые пройдут на территории Украины и в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля, «поощряют милитаристские настроения в Киеве», Москва призывает США и их союзников отказаться от отработки военных действий в регионе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter посольства России в Вашингтоне.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе», — подчеркнули в диппредставительстве.

Оно предупредило, что эти маневры «повышают риски непреднамеренных инцидентов» и «поощряют милитаристские настроения в Киеве».

«Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море. Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без «навязывания» помощи извне», — отметили в диппредставительстве.