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ЦАМТО

Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии получили новые беспилотники "Тахион"

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Военнослужащий запускает БПЛА "Тахион"
Военнослужащий запускает БПЛА "Тахион".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

ЦАМТО, 23 июня. На вооружение подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы 58-й общевойсковой армии ЮВО в Южной Осетии поступили современные отечественные комплексы "Тахион".

Новая техника повысит боевые возможности подразделений по ведению разведки в любое время суток в различных климатических условиях.

"Тахион" предназначен для ведения воздушной разведки на дальностях до 40 км днем и ночью. Аппарат специально разработан для применения в различных климатических зонах, оснащен тепловизором и видеокамерой, остается управляемым при ветре скоростью до 15 м/c, работает в диапазоне температур от -30 до +40 град. С.

В течение месяца на полигоне Дзарцеми квалифицированные специалисты обучат личный состав соединения работе с новыми беспилотниками, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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