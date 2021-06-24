Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии получили новые беспилотники "Тахион"

ЦАМТО, 23 июня. На вооружение подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы 58-й общевойсковой армии ЮВО в Южной Осетии поступили современные отечественные комплексы "Тахион".

Новая техника повысит боевые возможности подразделений по ведению разведки в любое время суток в различных климатических условиях.

"Тахион" предназначен для ведения воздушной разведки на дальностях до 40 км днем и ночью. Аппарат специально разработан для применения в различных климатических зонах, оснащен тепловизором и видеокамерой, остается управляемым при ветре скоростью до 15 м/c, работает в диапазоне температур от -30 до +40 град. С.

В течение месяца на полигоне Дзарцеми квалифицированные специалисты обучат личный состав соединения работе с новыми беспилотниками, сообщает пресс-служба Южного военного округа.