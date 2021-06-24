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РИА Новости

Шойгу заявил, что русофобия НАТО пересиливает прагматизм альянса

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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страхи НАТО в отношении России перевешивают прагматизм альянса, вывод войск из Афганистана может стать причиной возобновления гражданской войны в этой стране, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На протяжении всего периода пребывания сил НАТО в Афганистане российская сторона неоднократно призывала к консолидации усилий, выработке согласованной политики на афганском направлении. Однако русофобия альянса пересилила прагматизм, и сегодня для исправления ситуации в стране требуются неотложные меры", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

Министр отметил, что "после вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства".

Шойгу добавил, что "необходимо задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества", поскольку "без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать афганский узел невозможно".

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