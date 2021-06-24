Шойгу заявил, что русофобия НАТО пересиливает прагматизм альянса

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страхи НАТО в отношении России перевешивают прагматизм альянса, вывод войск из Афганистана может стать причиной возобновления гражданской войны в этой стране, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На протяжении всего периода пребывания сил НАТО в Афганистане российская сторона неоднократно призывала к консолидации усилий, выработке согласованной политики на афганском направлении. Однако русофобия альянса пересилила прагматизм, и сегодня для исправления ситуации в стране требуются неотложные меры", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

Министр отметил, что "после вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства".

Шойгу добавил, что "необходимо задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества", поскольку "без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать афганский узел невозможно".