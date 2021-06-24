Путин заявил, что Россия развивает оборонный потенциал на принципах разумной достаточности

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия при развитии своего оборонного потенциала не стремится к одностороннему военному преимуществу, ее усилия направлены на снижение рисков и решение разногласий через диалог, в том числе в области контроля над вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу. Тем более в такой чувствительной сфере как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.

Он подчеркнул, что усилия России "направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договоренности, в том числе в области контроля над вооружениями".

Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.