Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр, имитирующих теракты

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Террористы создают компьютерные игры, включающие пользователей в игровые ситуации совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"В особой группе риска (попадания под влияние террористов) молодежь, психологическая обработка которой ведётся в социальных сетях и в игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности.

"Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов", - подчеркнул директор ФСБ.