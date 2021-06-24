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РИА Новости

Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр, имитирующих теракты

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Директор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Директор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Террористы создают компьютерные игры, включающие пользователей в игровые ситуации совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"В особой группе риска (попадания под влияние террористов) молодежь, психологическая обработка которой ведётся в социальных сетях и в игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности.

"Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов", - подчеркнул директор ФСБ.

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Россия
Проекты
ИТ
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