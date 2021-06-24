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ТАСС

Подводный ракетоносец "Князь Олег" при испытаниях выполнит шесть выходов в море

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Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Олег"
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-552 "Князь Олег" - второй корабль модифицированного типа "Борей-А" и пятый корабль типа "Борей" в целом - во время первого выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, 30.05.2021.
Источник изображения: Олег Кулешов

Как сообщил источник в кораблестроительной отрасли, "в случае успеха выходов в море передача атомохода заказчику ожидается в конце 2021 года"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Первый серийный стратегический ракетный подводный крейсер проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Олег" в ходе заводских и государственных испытаний выполнит не менее шести выходов в море. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2021).

"В ходе испытаний будут выполнены не менее шести выходов в море", - сказал он.

В пресс-службе "Севмаша" (в составе Объединенной судостроительной корпорации), где строятся подлодки этого проекта, не стали комментировать информацию источника.

17 июня сообщалось о первом испытательном выходе в Белое море. Сейчас "Князь Олег" снова в море. "В случае успеха выходов в море передача атомохода заказчику ожидается в конце 2021 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, в рамках заводских ходовых испытаний планируется до четырех выходов в море, еще два - в рамках государственных испытаний с пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" ориентировочно в ноябре 2021 года.

Сейчас в боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме "Князя Олега", еще три лодки проекта 955А находятся на "Севмаше" в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР "Булава".

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
ОСК
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Проекты
955 Борей
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