Шойгу указал на дестабилизирующую роль ракет США для восточных регионов РФ

Развертывание ракет США в Азии может угрожать восточным регионам России, у противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет дестабилизирующая роль, заявил 23 июня министр обороны Сергей Шойгу.

Министр напомнил, что после выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности были устранены какие-либо ограничения на создание и развертывание ракет этого класса, в том числе в Азии.

«С военной точки зрения, сочетание ударного ракетного компонента со средствами противоракетной обороны способно изменить баланс сил не только в регионе, но и во всем мире. Если решение о размещении ракет средней дальности будет принято, то такая ситуация будет представлять опасность и для восточных регионов Российской Федерации», — сказал он в ходе IX Московской конференции по международной безопасности.

Он подчеркнул, что подключение кораблей НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии усиливает опасность военных инцидентов.

«Как и в Европе, здесь (в Юго-Восточной Азии. — Ред.) создаются передовые группировки высокой готовности, развертываются ударные авиационные и авианосные группы. К военно-морским учениям, кроме государств региона, все чаще привлекаются корабли стран альянса, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности», — указал министр обороны.

Заявления же Запада о ненаправленности американской системы ПРО против России и Китая не выдерживают никакой критики, добавил министр.

Между тем по итогам саммита Россия–США, прошедшего 16 июня, российская и американская стороны договорились о продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), также было принято совместное заявление по стратегической стабильности.

В марте МИД РФ предостерег США от размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такое развитие событий не укрепит безопасность США и их союзников, а появление дополнительных ракетных угроз для РФ повлечет за собой реакцию с российской стороны.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

2 августа 2019 года США окончательно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив российскую сторону в его нарушении. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств