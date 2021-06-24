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Известия.ru

Самолеты США совершили боевой вылет с иностранного авианосца впервые за 78 лет

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Bart Biesemans

Впервые со времен Второй мировой войны самолеты ВВС США совершили боевой вылет с иностранного авианосца. Об этом 23 июня сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что истребители F-35B Корпуса морской пехоты США совершили боевые вылеты над Ближним Востоком, вылетев с борта британского авианосца Queen Elizabeth впервые с 1943 года. Тогда американские самолеты также поднимались в воздух с британского корабля Victorious в южной части Тихого океана.

Миссией истребителей стало нанесение ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В операции также были задействованы британские самолеты.

Всего на борту Queen Elizabeth было размещено 18 американских и британских F-35B, указывает телеканал.

Ранее, в марте, экс-глава Генштаба Вооруженных сил страны генерал Ричард Даннат предрек большие расходы британскому минобороны из-за эксплуатации американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35B.

По словам Данната, один истребитель стоит £80 млн (8,2 млрд рублей), а час его эксплуатации обойдется Лондону в £90 тыс. (9,2 млн рублей). Эксперт выразил мнение, что такие расходы «исказят оборонный бюджет на десятилетия», а проигравшими останутся сухопутные войска Великобритании.

1 марта сообщалось, что высшее руководство военно-воздушных сил (ВВС) США заговорило о необходимости создания новых легких истребителей, которые будут сочетать в себе дорогие F-22 и F-35, а также более бюджетные реактивные самолеты.

В январе Пентагон отложил полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок. Боевые испытания переносились с 2017 года.

F-35 — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель для ВВС F-35A, истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный истребитель F-35C для ВМС.

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F-22
F-35
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