В Японском море начались учения с участием десяти тысяч военных

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн - РИА Новости. В акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах в среду стартовали масштабные военные учения с участием 10 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота. Мероприятие проводится под личным руководством исполняющего обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учения являются одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск в летнем периоде обучения. В ходе мероприятия обучаемый руководящий состав отработает применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах.

"Смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств. В ходе розыгрыша практических действий войск предусматривается высадка морских и тактических десантов", - говорится в сообщении.

В общей сложности в учениях принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения. Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа в течение пяти суток.