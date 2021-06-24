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ТАСС

ОДК поставит около 20 новейших двигателей М90ФР для надводных кораблей

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Погрузка главного газотурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, декабрь 2020 года
Погрузка главного газотурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, декабрь 2020 года.
Источник изображения: кадр из видео ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Объединенная двигателестроительная корпорация сообщила, что может полностью поставить государственному заказчику газотурбинные двигатели и газотурбинные агрегаты в необходимых объемах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха поставит государственному заказчику около 20 газотурбинных двигателей (ГТД) М90ФР для оснащения надводных кораблей. Об этом накануне начала Международного военно-морского салона (МВМС-2021) ТАСС сообщили в корпорации.

"На сегодня планируемый объем поставок составляет порядка 20 ГТД М90ФР", - отметили в ОДК.

Там подчеркнули, что корпорация может полностью поставить государственному заказчику газотурбинные двигатели и газотурбинные агрегаты в необходимых объемах.

Газотурбинными двигателями М90ФР оснащается ряд российских надводных кораблей, в том числе новейшие фрегаты проекта 22350. ОДК также разработала модификацию этого двигателя для установки на корветы проекта 20386.

Полный текст статьи о развитии морского двигателестроения России будет опубликован в 10:00 мск на сайте ТАСС.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Проекты
20386
22350
Выставки
МВМС
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