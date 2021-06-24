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ТАСС

Ростех разработал двигатели для новейших корветов проекта 20386

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Модель корвета проекта 20386
Модель корвета проекта 20386.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Artem Tkachenko

Они успешно испытаны и готовы к передаче заказчику, сообщил замгендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации Виктор Поляков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") разработала двигатель для новейших фрегатов проекта 20386. Об этом накануне начала Международного военно-морского салона (МВМС-2021) в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора корпорации Виктор Поляков.

"ОДК разработала модификацию двигателя М90ФР, предназначенную для установки на перспективные корветы проекта 20386. Два двигателя изготовлены, успешно испытаны и готовы к передаче заказчику", - сказал он.

Предполагается, что М90ФР станет основой для перспективных морских двигателей. В частности, в настоящее время ОДК прорабатывает варианты создания двигателя мощностью 25 МВт на базе М90ФР.

Головной корабль проекта 20386 заложили на "Северной верфи" в 2016 году. Первоначально ему дали название "Дерзкий", однако в 2019 году военные решили переименовать корвет в "Меркурий" - в честь русского брига. Корабль проекта 20386 является наиболее современным российским корветом.

Полный текст статьи о развитии морского двигателестроения России будет опубликован в 10:00 мск на сайте ТАСС.

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