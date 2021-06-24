Отстыковку космического грузовика Cygnus от МКС запланировали на 29 июня

Грузовой корабль заберет с собой со станции мусор и отходы

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus, как планируется, отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 29 июня. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ожидается, что эта операция будет завершена во вторник, примерно в 19:25 мск. После отстыковки с борта Cygnus будут выпущены два микроспутника. Один из них предназначен для изучения ионосферы Земли, второй - для разработки и тестирования программного обеспечения.

Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. Позднее он должен сгореть в плотных слоях атмосферы.

Корабль компании Northrop Grumman в феврале доставил на орбитальный комплекс более 3,6 тонны различных грузов: продовольствие, приборы для научных исследований, оборудование для станции.