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Интерфакс-АВН

Юбилейный Международный военно-морской салон открывается в Петербурге, впервые пройдет на двух площадках

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Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Санкт-Петербург. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Десятый Международный военно-морской салон "МВМС-2021" откроется в среду в Петербурге. Конгрессно-выставочную и деловую программы МВМС-2021 разместят на площадке КВЦ "Экспофорум".

Демонстрационный раздел Международного Военно-Морского салона (МВМС) 2021 года будет представлен более чем 20 кораблями, катерами и судами из состава Военно-Морского флота и Пограничной службы ФСБ России, сообщает пресс-служба салона.

В экспозицию, которая разместится у причалов "Морского вокзала", войдут дизель-электрическая подводная лодка проекта 677Э, большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636, фрегат проекта 22350, корвет проекта 20380 "Стойкий", малый ракетный корабль проекта 21631"Серпухов", патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев".

Кроме того, у причала Морского вокзала будут представлены малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово", патрульный катер проекта 03160 "П-461", противоминный корабль базовой зоны проекта 12701 "Александр Обухов", большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич", малое гидрографическое судно проекта 19910 "Николай Скосырев", малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков", десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Лейтенант Римский-Корсаков", быстроходный десантный катер на воздушной каверне проекта 11770 "Д-1441", катер специального назначения проекта 21980 "Нахимовец", морской буксир проекта 02790 "МБ-96", пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12200, шифр "Соболь", пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12150, шифр "Мангуст", пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25, шифр "Парус".

Как сообщалось, организаторы МВМС-2021 закрыли экспозицию для жителей и гостей Петербурга из-за ухудшения эпидобстановки.

МВМС с 2003 года проводился на территории выставочного комплекса "Ленэкспо". Постановлением правительства Санкт-Петербурга в ноябре 2019 года утвержден проект планировки территории, включающей "Ленэкспо", для возведения объектов капитального строительства.

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Страны
Россия
Продукция
21820 Дюгонь
Александр Обухов
Соболь
Проекты
03160 Раптор
11770 Серна
12150 Мангуст
12200 Соболь
12322 Зубр
19910
19920 Баклан
20380 Корвет-1
21631 Буян-М
21980 Грачонок
22160
22350
22800 МРК
636.3
677 Лада
877 Палтус
Выставки
МВМС
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