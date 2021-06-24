В Минске открывается 10-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021

Минск. 23 июня. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - С 23 по 26 июня в Минске пройдут 10-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021, а также 9-я Международная научная конференция по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности.

Главные цели выставки - представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией и ремонтом боевой техники.

На выставке будет широко представлено вооружение и военная техника: ракетное, артиллерийское и стрелковое вооружение; бронетанковая техника; системы ПВО; боеприпасы и спецхимия; оптико-электронное оборудование; средства радиационной, химической и биологической защиты; информационные системы и системы защиты информации; транспорт; авиация и ракетно-космические комплексы и другое.

Также будут представлены военные ВУЗы и учебные центры, военная медицина, обмундирование и специальные принадлежности, технологии двойного назначения.

В рамках форума запланирован ряд двусторонних встреч руководства Госкомвоенпрома и Минобороны Белоруссии с главами иностранных делегаций.

Начиная с 3-й выставки MILEX в 2005 году, одним из ее организаторов выступает Госкомвоенпром. C того времени он проводит Международную научную конференцию по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения. В том же 2005 году на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский впервые для гостей, участников и журналистов состоялся демонстрационный показ техники, экспонируемой на MILEX.

В предыдущей выставке MILEX в 2019 году приняли участие более 170 предприятий, КБ, НИИ, высших учебных заведений, а также 14 иностранных представительств, аккредитованных в Белоруссии.