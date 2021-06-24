Der Spiegel (Германия): истинное лицо Путина

Западные политики и правительства не желают видеть в Путине никого иного, кроме как агрессора и диктатора. Себя они, напротив, считают миротворцами и гибкими дипломатами. Но если обратиться к фактам, то станет очевидно их лицемерие: Россия не раз протягивала Западу руку и получала пренебрежительный отказ, пишет Der Spiegel.

Когда Владимир Путин только пришел к власти, он пытался установить хорошие отношения с Западом. Он протянул руку, однако его жест полностью проигнорировали. Теперь наступает расплата

Не только греческая философия оставила заметный след в истории, но и сами философы. Чуть менее 500 лет назад до начала христианского летоисчисления, когда боги были еще живы, Анаксагору в один прекрасный день было доставлено сообщение с таким содержанием: твой сын умер. Мудрый Анаксагор отреагировал на это кратко: "Я уже давно знал, что сын мой смертен".

Этот эпизод прекрасно описывает позицию Запада в отношении Путина. Критик режима Алексей Навальный посажен в тюрьму, подвергаются преследованиям его сторонники. Путин устроил все таким образом, чтобы иметь возможность претендовать на следующий президентский срок, а может, и на еще один. Многие делают вывод: вот теперь Путин показывает свое истинное лицо, а то, что в нем сидит автократ и диктатор, им давно известно.

Эта оценка предполагает, что Путин не менялся, он все время оставался верен себе, вне зависимости от внешних событий. А вот западные политики и правительства считают себя, в отличие от него, благонамеренными, примирительно настроенными и дипломатически гибкими партнерами, которым все время приходится реагировать на агрессивные действия России начиная с аннексии Крыма в 2014 году. Делают они это с помощью экономических санкций и стягивания все большего количества оружия на границу с Россией.

Именно в таком свете все предстает, если к тому же принимать во внимание защиту прав человека.

При Путине коррупция стала упорядоченной

Западные руководители ссылаются на права человека. В это было бы легче поверить, если бы речь у них шла еще и о таких странах, которые считают нормальным делом пытки и убийства, например, о Саудовской Аравии. Но ее Запад принимает, ведь Саудовская Аравия - "наш друг". Что касается России, то нетрудно догадаться, что холодная война в умах людей продолжается. А вот к Путину следует присмотреться повнимательней.

Этот человек воспитан в западной традиции. Он говорит по-немецки. Жалкий российский президент Борис Ельцин правильно сделал, когда назначил Путина своем преемником. Пока Ельцин выстраивал российскую экономику в соответствии с неолиберальными принципами, Запад считал его отличным партнером, а то, что происходило с экономикой на самом деле, значения не имело. Путин - на это следует обратить внимание - не пришел к власти в результате путча. Зато ему пришлось разгребать кучу мусора, оставшуюся после Ельцина.

При Путине коррупция стала упорядоченной и предсказуемой для граждан. В Германии подобное немыслимо. В России, в этом гигантском государстве, добиться такого результата - это, конечно же, непростая работа. Поэтому Путин на выборах получает искреннюю поддержку - не столько от представителей образованной элиты, сколько от людей, которые живут в сотнях километров от Москвы.

В 2001 году Путин выступил с речью в немецком бундестаге, и некоторые фразы он произнес по-немецки. Он предложил создать зону свободной торговли от Владивостока до Лиссабона. А еще - принять Россию в НАТО. Члены парламента рукоплескали, вскочив со своих мест.

Но с тех пор в этом отношении произошло даже меньше, чем почти ничего. У Запада имелся зуб на Россию.

В 2007 году Путин предпринял еще одну попытку. Это было сделано по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. Путин всерьез предупредил западных слушателей: продолжение антироссийской политики, а также не одобренные Советом безопасности вмешательства, как в 1999 году в Косове, нанесут огромный ущерб. Мы, Россия, хотим сотрудничать с вами, сказал Путин. Франк-Вальтер Штайнмайер, который в то время был министром иностранных дел Германии, предложение Путина почти не прокомментировал.

Вот что сказал в те годы один кремлевский чиновник: "Мы можем делать, что захотим. Вы все равно нас не любите".

В Кремле почувствовали себя обманутыми

Когда в 2011 году началась гражданская война в Ливии, Россия в Совете безопасности ООН согласилась с созданием бесполетной зоны для сокращения количества бомбардировок и защиты мирного населения. Этим воспользовались Франция и Великобритания, а за ними и Соединенные Штаты, чьей целью было свергнуть единовластного правителя Муаммара Каддафи. О государственности в этой стране больше не может быть и речи. А в Кремле почувствовали себя обманутыми и сделали соответствующие выводы - вплоть до политики в отношении Сирии.

В России не забывают и о бессмысленных войнах, которые во имя демократии велись в Афганистане и в Ираке. Многолетнее присутствие НАТО в Афганистане принесло мало результатов. Ирак после свержения диктатора Саддама Хусейна стал неуправляемым, и, вероятно, сегодня большинство граждан этих стран скажут, что при диктаторах они жили лучше (при Саддаме хотя бы не было перебоев с электричеством - просто как пример).

Не забывают в Кремле и об операции НАТО в Косове в 1999 году, которая нарушала международное право. При этом в Кремле удивляются и не понимают, почему Запад был против российской борьбы с исламистскими террористами в Чечне.

Я, автор этой статьи, не являюсь другом России. Я просто констатирую факты. Вот что недавно написал эксперт по Восточной Европе Вильфрид Йильге (Wilfried Jilge): Россия со своими войсками и военными учениями опасно приблизилась к границам НАТО. Такие вещи можно воспринимать только как шутку. Ведь ситуация как раз обратная: это НАТО, принимая новых членов, все больше приближается к границам России.

У Путина нет намерения нападать на страны Балтии, Польшу или на Украину. Так он говорит. Но, поскольку на Западе пришли к выводу, что Путин - империалистически настроенный диктатор, его словам никто не верит.

Мы не знаем, что планируют Путин с советниками - это гадание на кофейной гуще. На самом деле Россия в последние годы и вплоть до сегодняшнего дня все время выступает с инициативами, делает Западу предложения. Никакой реакции нет, и поэтому Путин начал устанавливать контакты в другом регионе - с Китаем. Поскольку Китай воспринимается на Западе как значительно более серьезная угроза, чем Россия, это также негативно отражается на Путине.

Что касается ситуации, которую описывает приведенная в начале статьи фраза Анаксагора, то она относится не столько к России, сколько к позиции Запада. Россию воспринимают как потенциального врага. "Я давно знал, что мой сын смертен". Запад уже давно знает, что Россия слаба, что она не представляет собой угрозы, - и тем не менее страны НАТО постоянно вооружаются.

Возникает плохая комбинация: с одной стороны, России сообщают, что она - всего лишь "региональная" держава, как это сделал бывший американский президент Барак Обама. С другой стороны, ее называют "агрессивной". Как хотите, так и понимайте.

Франциска Аугштайн (Franziska Augstein)