Охотник к переменам: корветы оснастят роботами-саперами

Минобороны прорабатывает вопрос об оснащении корветов проекта 20380 подводными роботами-охотниками за минами. Такие аппараты могут не только обезвреживать взрывоопасные предметы, но и вести работы на больших глубинах. Первым новинку должен получить Тихоокеанский флот. Построенные с применением стелс-технологий корветы обладают широким набором вооружений. С роботизированными комплексами они станут еще более универсальными и автономными. В частности, как отмечают эксперты, смогут действовать без сопровождения минных тральщиков, что сэкономит ресурс последних.

Минобороны прорабатывает вопрос об оснащении корветов проекта 20380 подводными роботами-охотниками за минами. Такие аппараты могут не только обезвреживать взрывоопасные предметы, но и вести работы на больших глубинах. Первым новинку должен получить Тихоокеанский флот. Построенные с применением стелс-технологий корветы обладают широким набором вооружений. С роботизированными комплексами они станут еще более универсальными и автономными. В частности, как отмечают эксперты, смогут действовать без сопровождения минных тральщиков, что сэкономит ресурс последних.

Обойдутся без тральщика

В состав вооружения новейших корветов проекта 20380 войдут специальные подводные роботы-саперы. Соответствующий вопрос сейчас прорабатывается в Минобороны, сообщили источники «Известий» в ведомстве. Окончательное решение пока не принято. Однако в случае успешного завершения всех испытаний первым роботизированный комплекс получит корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Алдар Цыденжапов». Это новейший на сегодняшний день представитель серии, построенный по обновленному проекту.

Судя по всему, корабли оснастят роботизированной системой «Диамант», предположил военный историк Дмитрий Болтенков.

— Сегодня она установлена на современные минные тральщики проекта 12700 «Александрит», — сказал он «Известиям». — Габариты «Алдара Цыденжапова» вполне позволяют смонтировать на нем подобный комплекс. Хотя не исключено, что для корвета создают новую систему. Однако никаких данных о разработках аналогичных «Диаманту» нет.

Эксперт отметил, что раньше противоминное оснащение на корабли класса корвет не ставили.

— В советские годы современных роботизированных комплексов не было, а оборудование, которым оснащены тральщики, на другие корабли не монтировалось, — пояснил Дмитрий Болтенков. — Если в итоге корветы смогут выполнять противоминные мероприятия, это будет настоящий прорыв. Они станут более универсальными, а главное, в опасных с этой точки зрения районах смогут действовать без сопровождения минных тральщиков, что позволит меньше расходовать ресурс последних. Тем самым корветы смогут более оперативно и эффективно выполнять поставленные задачи.

Современная противоминная система «Диамант» включает в себя два легких катера, оснащенных специальными подводными роботами, гидроакустичесчкими средствами и магнитомерами. Устройство может обезвреживать взрывоопасные объекты в радиусе 10 км и на глубине до 100 м. На пластиковый корпус и малошумный двигатель катеров не реагируют морские мины, что позволяет им спокойно выполнять свою работу.

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Источник: iz.ru

Универсальные и невидимые

Корветы проекта 20380 — самые массовые из крупных кораблей, построенных в постсоветскую эпоху.

Первые четыре представителя серии — «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» — несут службу на Балтике. С 2017 года новые корабли поступают на ТОФ. Сначала в строй встали «Совершенный» и «Громкий». А в декабре прошлого года Андреевский флаг был поднят на седьмом корабле серии «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», вошедшем в состав ТОФ. Этот корвет получил свое наименование в честь матроса Тихоокеанского флота, который в 2009 году ценой своей жизни предотвратил катастрофу на эсминце «Быстрый» и спас корабль и 300 человек экипажа.

«Цыденжапов» строился по модернизированному варианту. В частности, он получил новейшую радиолокационную систему «Заслон», способную обнаруживать выполненные по стелс-технологии аппараты на расстоянии 75 км, а обычные цели за сотни километров. Операторы РЛС в реальном времени видят на экранах непрерывную картинку о воздушной, надводной и наземной обстановке в зоне ответственности. На радиолокаторах старого образца сигнал регулярно прерывается из-за вращения приемо-передающего блока. Однако «Заслон» включает в себя много стационарных устройств, которые отслеживают перемещения различных объектов, из-за чего картинка на мониторах отображается непрерывно.

Все корабли проекта 20380 построены с использованием стелс-технологий. Их надстройки изготовлены из многослойных композиционных материалов, что делает корабли малозаметными для радаров противника. Повысить ходовые характеристики разработчикам удалось за счет конструкции подводной части корпуса — она получила обводы, снижающие сопротивление воды на скорости около 30 узлов примерно на четверть, благодаря чему корабль стал быстрее на полтора-два узла.

Корветы вооружены противокорабельным комплексом «Уран» с пусковыми установками для ракет Х-35 радиусом действия до 260 км и 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190 с дальностью стрельбы 21,3 км. От самолетов, беспилотников и крылатых ракет корабли защищает зенитный ракетный комплекс «Редут», способный работать одновременно по 16 целям на расстоянии до 400 км. На корветах установлена современная автоматическая система управления, которая может в реальном времени передавать данные о цели с одного корабля на другой.

Роман Крецул

Алексей Рамм